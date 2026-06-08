ｃｏｔｔａ [東証Ｇ] が6月8日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年9月期の連結経常利益を従来予想の8.3億円→10億円(前期は7.2億円)に21.2％上方修正し、増益率が14.0％増→38.2％増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.8億円→3.5億円(前年同期は2.2億円)に97.2％増額し、一転して56.6