8日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝160円26銭前後と、前週末午後5時時点に比べ31銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円54銭前後と1円51銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース