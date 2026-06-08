北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判は、6月8日午後2時すぎに結審しました。8日の裁判で検察は、「（女子高校生に対し）最期まで苦痛を与え続けながら確実に死に至らしめ、その痕跡すら残らない方法で殺害しており、極めて残虐で悪質」などとして、内田被告に対して懲役27年を求刑しました。一方弁護側は、「偶発的に起きたことで、計画性のない犯行」「すべて