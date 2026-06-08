６月８日に札幌市が発表したのが、市の指定袋以外でもごみを捨てることができるようになる臨時対応です。期間は来週１５日から９月末までを予定しています。収集の対象は、４５リットル以内の中身が確認できる透明か半透明の袋に入れられた燃やせるごみと燃やせないごみです。中身が見えなかったり破れやすかったりする袋は対象外です。