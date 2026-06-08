シンガポールメディアの聯合早報は7日、エネルギー危機により日本では食料品の値上げが相次ぎ、インドではガス料金が値上げされていると報じた。記事は、中東戦争によるエネルギー価格の高騰がアジアの人々の生活に打撃を与えているとし、日本経済新聞が行った調査（73社から回答）を基に、「食品・日用品メーカーの半数以上がすでに値上げを実施したか、値上げを検討していることが分かった」と伝えた。同調査では、3社がすでに値