BYDの李柯執行副総裁はこのほど、インタビューで、同社が現在ヒューマノイドロボットの自社開発に全力を尽くしていると明らかにしました。李氏は、「ロボット競争の核心は製造能力、ソフトウェアとハードウェア能力にある」と指摘し、自動車関連のAI技術はロボットとは技術的な共通性があると強調しました。BYDがヒューマノイドロボット事業への参入を発表したのはこれが初めてです。紹介によると、BYDのヒューマノイドロボットプ