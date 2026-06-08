バドミントンの志田千陽選手がオンオフの切り替えを動画で投稿しました。8日に自身のInstagramを更新。「3大会、たくさんの方にサポートしていただきました！応援してくださった方々にも、感謝です。ありがとうございました 良い結果を出すことができませんでしたが、一つ一つが人生経験だと思っています。またいつか、みなさんに楽しんでもらえるようなプレーが出来るよう、頑張ります！！」とコメント。志田選手は五十嵐有紗選手