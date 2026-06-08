◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2-2ロッテ延長12回引き分け（6月7日、東京ドーム）5回、1アウト1塁の場面で、ロッテのロング投手が送りバント。小フライとなり、1塁ランナー、友杉篤輝選手がベースからほとんど動いておらず、サードの坂本勇人選手が瞬時の判断の後に、ワンバウンドさせてから、ファーストに送球しました。この送球を受けたダルベック選手でしたが、友杉選手にタッチする前に1塁ベースを踏んでいました。そのため、1