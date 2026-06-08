気象庁によりますと午後3時55分までに観測された津波の時刻と高さは次のとおりです。三宅島阿古では午後2時58分に微弱、数センチ程度です。【追加】宮崎港では午後3時50分に0.2メートル。【更新】種子島熊野では午後3時49分に0.2メートル。【更新】鹿児島・南大隅町大泊では午後3時45分に0.1メートル。【更新】三重・熊野市遊木では午後3時32分に0.1メートル。【更新】高知では午後3時39分に微弱、数センチ程度です。【更新】神奈