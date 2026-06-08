同性同士の結婚が認められないのは憲法に違反するとして国に賠償を求めた裁判をめぐり、原告の同性カップルらがきょう（8日）、最高裁を訪れ、違憲判断を求めるおよそ3万6000筆の署名を提出しました。同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は「婚姻の自由などを定めた憲法に違反する」として、同性カップルらが国に損害賠償を求めた裁判は、東京、大阪などで6件起こされています。このうち、5つの高裁判決はいまの規定を「違