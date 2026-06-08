大分県別府市で、路上駐車していた車のドアミラーを損壊させたとして、会社員の男が逮捕されました。 器物損壊の疑いで逮捕されたのは、別府市に住む会社員の男（47）です。 警察によりますと、男は5月17日午後8時半ごろ、別府市内の路上に停まっていた車のドアミラーを手で殴って損壊した疑いが持たれています。 車は市内に住む飲食店経営の男性（32）が所有していて、男は事件当時、この男性の襟首をつかむなどし