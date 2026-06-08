次世代太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」の実用化が加速している。業界を牽引（けんいん）する瀬川浩司・東京大先端科学技術研究センターシニアリサーチフェロー（６５）は、普及には依然として変換効率、耐久性の両面で改善が必要だと指摘する。次世代の最有力候補――次世代太陽電池に求められる性能は。「工場や体育館の屋根、ビルの壁や窓などこれまで設置できなかった場所に設置できる『軽量性』や『デザイン性』を備