立憲民主党の水岡代表は中道改革連合と公明党との合流をめぐり、今の国会中に結論を出すのは「極めて難しい」との認識を示しました。3党の合流をめぐっては、公明党の西田幹事長が今の国会中に一定の方向性を出せるよう協議を加速するとの考えを示しています。立憲民主党水岡俊一 代表「公明党さんのそういったご意見もあるんでしょうけれども、今、現時点で党内のコンセンサスを得るということから見れば、会期内に結論を