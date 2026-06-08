「東洋の魔窟」と呼ばれた香港・九龍城（じょう）砦（さい）を舞台にした眉月じゅんさんの『九龍（クーロン）ジェネリックロマンス』（集英社）が全１２巻で完結した。夏の日差しと騒々しい街に彩られ、どこか懐かしく謎めいた恋模様を描く。九龍に差す光の表現とキャラクターたちの日常が生きている。（宮嶋範）九龍舞台謎めく恋物語完結白黒のコマが、きらめいて見える。真夏の光が、雑然とした建物の濃い影が、鮮やかな色