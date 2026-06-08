１３日から１８日までの６日間、とこなめボートで「開設７３周年記念競走Ｇ１・トコタンキング決定戦」が開催される。これに先立ち、常滑市ボートレース事業局の肥田敦之施設警備課長らが８日、キャンペーンレディの松尾春菜さんを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。梅雨空を吹き飛ばす記念Ｇ１の主役は、松尾さんも「地元なので期待しています♡」と熱いエールを送る池田浩二だろう。今年はＧ１戦５