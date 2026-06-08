川崎フロンターレ（資料写真）Ｊ１川崎は８日、２０２７年の新戦力として関西大のＤＦ高橋哲也（２１）＝１８４センチ、７０キロ＝の加入が内定したと発表した。小中学校時代はＧ大阪の育成組織に所属し、東海大大阪仰星高から同大に進んだ。クラブを通じ、「責任と覚悟を胸に、謙虚に、ひた向きに、そして一日でも早く勝利に貢献できるよう、これからより一層精進していく」とコメントした。