【女子旅プレス＝2026/06/08】「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」など人気キャラクターを生み出してきたサンエックス90周年を記念した海外初の展覧会「サンエックス90周年記念展 in 台湾」が、2026年6月27日（土）〜8月30日（日）まで、台北のBreeze Center（微風廣場）にて開催される。【写真】サンエックス歴代人気キャラが台湾に集結◆1,000を超える歴代キャラクターが台湾に集結同展覧会ではサンエックスのキャラ