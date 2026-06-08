愛猫の頭に「ハゲ」を見つけ、動物病院へ駆け込んだ飼い主さん。その結末に多くの反響が寄せられています。話題の投稿は154万回以上表示され「勉強になりました」「ねこちゃんの後頭部って愛しい」「素晴らしい後頭部」とのコメントが寄せられていました。 【写真：愛猫の頭に『ハゲ』を発見→病院に行った結果…獣医から告げられた『驚きの診断結果』】 動物病院へ駆け込んだ結果 Xアカウント「m」に投稿されたのは、愛猫