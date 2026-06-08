赤ちゃんが手を伸ばしてきたので、撫でてもらおうとお兄ちゃん猫がお腹を見せたら…？ふたりの関係が尊すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で194万再生を突破し、「体勢バッチリだったのにあれれwどちらもかわい～ですね♡」「あらー♡賢くて優しい赤ちゃんと猫ちゃん♡」といった声があがりました。 【動画：猫に近づく赤ちゃん→撫でようと手を伸ばしたら…『ま