愛猫と上手に仲直りするための3つの方法 時間を置く 猫と気まずくなったら、猫から離れてしばらくそっとしておきます。猫の気持ちが自然と落ち着くのを待つのが仲直りに効果的です。時間がたって猫が落ち着いてくると、いつもの行動をするようになったり、飼い主さんに甘えに来たりするようになることがあります。 お気に入りのおやつやおもちゃを差し出す 猫の好むおやつを準備して近づいてみましょう。このと