大敗のエンゼルス戦…ロバーツ監督も不信感？米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）の本拠地エンゼルス戦に5-13で大敗した。この試合中にはいくつかの謎判定に苦しめられている。捕手のラッシングがファウルチップの直接捕球だとアピールしたのが認められず、四球となった場面に日本のファンから「これがなければ…」「ひどい誤審だ」とコメントが集まった。これは両軍無得点の2回1死一、二塁の場面。打席にはエンゼルス