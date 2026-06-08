中国が日本を「新型軍国主義」と非難し、小泉防衛相が核兵器と戦略爆撃機を大量に持つ国に言われる筋合いはないと反論する。2026年6月7日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）では「日中対立どうなるのか」をテーマとしたが、珍しく「日中のトップが交代しない限り関係回復は難しい」という結論で出演者が一致した。感情的にこじれてしまった、大人の関係ではないまず、レギュラーパネリストの大竹まことさんは「言