新シーズンを前に「りかしん」明治神宮へフィギュアスケートのアイスダンスに転向した紀平梨花の“変身”ぶりに、ファンの驚きが集まっている。「お似合いです」「モデルさんみたいに可愛い」とコメントが寄せられた。紀平は8日、自身のインスタグラムを更新。「りかしん明治神宮へ」と、「りかしん」としてアイスダンスのカップルを組む西山真瑚との写真を公開。「久しぶりの明治神宮でお参りとはじめての厄祓いをしてきまし