香川県高校総体2026 【香川県高校総体】6日～8日に徳島県との県境に位置する讃岐山脈第二の高峰、大川山（だいせんざん）(1042.9m)で行われた登山は、丸亀高校が男女でアベック優勝しました。男子は2年連続8回目、女子は5年連続5回目の優勝です。 高校の登山競技では、体力・歩行技術・装備やテント設営・炊事・天気図作成・読図技術・マナーなどを100点満点程度の配点で総合的に採点し、チームの合計点