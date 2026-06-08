富山のチョン・ウヨンにレッドカードが提示されたカターレ富山は6月6日、J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦でベガルタ仙台と対戦。優勝を懸けた一戦で、前半終了間際に元韓国代表MFチョン・ウヨンが相手選手を押し倒し、退場処分となった。仙台が1-0とリードして迎えた前半39分、タッチライン際でボールを激しく奪い合ったプレーの直後だった。富山MFチョン・ウヨンが体をぶつけ合った仙台のFW岩渕弘人相手にヒー