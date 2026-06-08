米歌手のジョー・ジョナスが、かつて泥沼の親権争いを繰り広げた元妻ソフィー・ターナーとの共同子育てについて珍しく語り、子どもたちのおかげで辛い日も乗り越えられると明かした。【写真】ソフィーと幸せだった頃も「ジョー・ジョナス」フォトギャラリー兄ケヴィンと弟ジョーと一緒に運営するポッドキャスト番組「Hey Jonas」で、ファンから「父親になったことが癒しになったか」と質問を受けたジョー。「最も悲しい時で
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