神山智洋（WEST.）が主演、中村海人（Travis Japan）が共演しLeminoにて配信されたドラマ『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』が、東海テレビ・フジテレビ系にて7月4日より毎週土曜23時40分に地上波放送されることが決定した。【写真】シーズン1からの続投も！『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』キャスト陣本作は、味覚を失ったフレンチシェフと鋭敏な舌を持つ落ちこぼれ僧侶という異色の二人が夜の寺の境内で屋台をオ