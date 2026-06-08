◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」イメージを覆された。楽天担当になってから最もギャップを感じたのは、辰己涼介の姿だった。天才肌の外野手が今季、ベンチで誰よりも泥臭く声を張り上げ、仲間の背中を押している。その意図を尋ねると、少しおどけたような表現を交えて明かした。「僕がみんなを鼓舞したり褒めたりすると、他の人以上にみんながうれしそうなんで（笑）。今年は声を出すこと、鼓舞することは一番に意識して