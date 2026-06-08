西武の武内夏暉投手が９日の広島戦で今季５勝目を懸けて先発する。この日は雨天のため、本拠の室内練習場でキャッチボールやブルペンで約１５分投げ込み調整。登板２日前にブルペン入りする選手が多いが「（２日前だと）緩んじゃうというか」。プロ入り後に登板２日前と１日前両方を試したところ１日前の方が性に合ったと理由を明かした。昨年６月８日の広島との交流戦（マツダ）では４回１／３を投げ９安打７失点と苦い思い