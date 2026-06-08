Ｊ１清水エスパルスのＭＦ宇野禅斗主将とＦＷ千葉寛汰が８日、クラブが取り組むスポーツ振興活動の一環として、静岡市立安西小学校を訪れた。２人は体育館に集まった５、６年生約１２０人に大きな拍手で迎えられ、パスやリフティングを披露。壁に立てかけたマットへ強烈なシュートも放ち、子どもたちを驚かせた。質問コーナーで「エスパルスで一番うまい選手」を聞かれた宇野は「ボクでーす。嘘です。マテウスブエノ選手です