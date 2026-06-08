バレーボーの元女子日本代表の栗原恵さんが衣装姿をアップした。８日までにインスタグラムで「６／８（月）２０：００〜フジテレビ『真剣遊戯！ＴＨＥバトルＳＨＯＷ』出演させていただきます」とバラエティー出演を明かした栗原恵さん。「とにかく楽しかったーぜひご覧ください」と呼びかけた。ピンクのトップス、デニムで小顔スタイルが際立つ。フォロワーは「え〜っ♡めっちゃカワイイ」「笑顔が最高です」「キ