「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（８日、尼崎）初日は開門直後にオープニングセレモニーを実施。２日目（９日）１２Ｒぶるたんドリームで６号艇の菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝が選手紹介式で「異次元の伸びのモーターにします」と誓った。今節、手にしたのは２連対率６９・２％の２３号機。チルト３の使い手として知られる菅は「異次元の出足型です」と扱いにくそうな表情を浮かべていた。だが、伸びに関してはスペ