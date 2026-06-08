「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（８日、尼崎）人気女子レーサーの守屋美穂（３７）＝岡山・１０１期・Ａ１＝が来場。４Ｒ発売中に屋外ステージで行われたトークショーに出演した。平日だが、多くのボートレースファンがステージ前に集結。これには守屋も驚いたようで「ありがとうございます」と何度も感謝の言葉を口にしていた。冒頭でＭＣから「アルバイト経験ってありますか？」と質問されると、守屋は「高３の秋から養成