男子ツアーを統括する日本ゴルフツアー機構（JGTO）は8日、今季のフジサンケイ・クラシック開催を中止すると発表した。昨年12月にツアーのシーズン日程を発表した際には、9月の開催に向けて調整中としていた。大会はフジテレビなどフジサンケイグループ企業が主催。1973年に始まり、2005年からは山梨県富士桜CCが舞台となった。6度制した故尾崎将司さんをはじめ、石川遼や松山英樹も優勝した歴史ある大会として知られる。昨