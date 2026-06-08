前線を伴った低気圧の影響で6月7日、県内は南部を中心に大雨となりました。台風6号から、わずか中3日でやってきた立て続けの大雨、県内各地ではその爪痕が徐々にあらわになってきています。（記者）「海陽町宍喰です。海から強い風が吹いていて、横殴りの雨になってきました」7日未明から降りはじめた雨。県南・海陽町の道の駅では、雨宿りする遍路客などの姿が見られました。（道の駅ししくい・従業員）「この間の台風よりは全然