福岡地検＝2023年9月福岡地検は8日、長崎県沖の排他的経済水域（EEZ）で停船命令に従わず逃げたとして、漁業主権法違反の疑いで逮捕された中国漁船の男性船長（47）＝中国籍＝を、不起訴処分にしたと明らかにした。処分は5月29日付。水産庁九州漁業調整事務所によると、中国側が逮捕翌日、担保金の支払いを保証する書面を提出したため、男性は釈放され、帰国していた。地検は不起訴の理由について「事案の性質や諸般の事情、関