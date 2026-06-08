鳴門市大麻町で6月8日、まもなく巣立ちを迎えるコウノトリのひなの観察会が開かれました。（記者）「3羽のコウノトリが見えます。けっこう大きいですね」この観察会は、肉眼では確認しづらいコウノトリのひなの様子を観察してもらおうと、認定NPO法人「とくしまコウノトリ基金」などが2年前から開催しています。「何喰いよんだろう、何か喰いよるぞ魚かな」8日、地元の板東小学校の4年生38人が参加し、巣から約500メートル離