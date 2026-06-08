タレント上沼恵美子（71）が8日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。引退前の思い出を語り、ある歌手との親交を明かした。東京・浅草寺の話になり、上沼は21歳のころに「夜の浅草寺を歩いたなあ」と回想。五木ひろしの新宿コマ劇場での正月公演に10日間出演した際に、後に夫となる彼が東京出張と重なり公演を観賞してくれ、その後、デートしたという。「浅草寺にったけどもう真っ暗だった。そこをお参