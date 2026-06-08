歌舞伎俳優の中村芝翫（６０）が８日、都内で主演舞台「リア王」（９月６〜２２日、東京・新橋演舞場）の製作発表記者会見に共演の松下由樹、朝月希和、井上小百合、村田雄浩、三浦涼介、大野拓朗、演出の井上尊晶氏と出席した。井上は、今年３月に芝翫の長男・中村橋之助と結婚した能條愛未とは乃木坂４６の１期生で同期。先月開かれた結婚披露宴にも出席した。「先日披露宴に参加させていただいて、１６歳くらいからの仲間