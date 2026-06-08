モデルでタレントの森泉（43）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。04年のパリコレを振り返った。泉が「ママ森」と呼ぶ祖母で、22年8月に96歳で亡くなったファッションデザイナー森英恵さんデザインのちょうちょが描かれたグリーンの衣装で登場した泉は「60年ぐらい前のデザインになるんですけどかわいいですよね。色がとてもハッピーですよね」と伝えた。ウェディングドレス姿で、英恵さんと手を