薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が、8日までにYouTubeチャンネル「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演。04年3月に亡くなったいかりや長介さんと20年3月に亡くなった志村けんさんとの人間関係に触れる一幕があった。「演者同士のバチバチはないんですか？」「いかりやさんと志村さんって…」などと聞かれ、田代氏は「いいのかなぁ…」と言って口元を押さえた。「この番組が伸びればい