日本アクセスは、ホテイフーズコーポレーションと共同開発したRTD「ホテイフーズ公認 やきとりに合う！ドライサワー」を期間・数量限定で発売した。「食事に合う酒」シリーズの第3弾。ホテイフーズのロングセラー商品「やきとり缶たれ味」に合う、キリッとしたドライサワーに仕上げた。パッケージはレトロ感のあるデザインで、「ホテイのやきとり」でおなじみのキャラクター「ヤキヤキ親父」が描かれている。数量・期間限