ひかり味噌は6月1日、そのままでもおいしく食べられる新しいタイプのクラフトみそ「CRAFT MISO 生糀」の限定醸造品「CRAFT MISO 生糀 Precious」を同社公式通販サイト、全国のスーパーマーケットなどで発売した。数量限定で販売する。「CRAFT MISO 生糀」は、フレッシュでフルーティーな味わいとジューシーな食感を実現した塩分25％カットタイプのクラフトみそ。2022年の発売以来好評を博している。「CRAFT MISO 生糀 Precio