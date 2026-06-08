ハウス食品グループのパッチワークキルトと名鉄グループの名鉄スマイルプラスは、共働き世帯の生活を包括的にサポートするため共同プロジェクトを開始した。第一弾として名鉄スマイルプラスが運営する学童・保育施設でパッチワークキルトが展開する親子向け惣菜パウチの販売を始めた。両社は今後も「預かりの場」や「食品提供」という枠組みを超え、互いの強みを生かした多角的な付加価値を創出することで、地域の子育て世帯に