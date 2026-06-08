グローバルファッションアイウェアブランド・GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）が、2026 Veggie コレクションを発表。本コレクションの発売を記念し、世界6都市にて特別なポップアップ空間を展開する。ソウルのHAUS NOWHERE SEOULで開催中のポップアップには、Veggie コレクションのキャンペーンに参加したaespa（エスパ）のKarina（カリナ）が来場し、多くの注目を集めた。Karinaがポップアップで着用したアイウェアは、ADE