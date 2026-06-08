中国の習近平国家主席は、北朝鮮の金正恩総書記と会談するため、7年ぶりに北朝鮮を訪問しています。習主席にとって、7年ぶりの訪問となり、金総書記自らが空港で出迎えるなど、早くも大々的な歓迎ぶりで、両国の結束をアピールしています。習近平主席は、日本時間の正午ごろ平壌の空港に到着しましたが、空港には金総書記が李雪主夫人とともに、拍手で迎える姿がありました。その後、両首脳は、市内中心部の金日成広場へと向かいま