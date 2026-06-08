児童8人の命が奪われた大阪教育大学付属池田小学校の事件から8日で25年となり、追悼式が行われました。事件が起きた午前10時すぎ、亡くなった児童らの名前が刻まれた鐘の前で、遺族や在校生らが黙とうを捧げました。25年前の8日、刃物を持った男が付属池田小学校に侵入し、児童8人を殺害。教員を含む15人に重軽傷を負わせました。在校生代表（6年生）「事件を決して風化させないという強い思いを抱いています。この今という大切な