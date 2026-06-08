サッカーJ1・京都サンガF.C.は8日、2026-27シーズンからトップチームの新監督にランコ・ポポヴィッチ氏が就任することを発表しました。現在58歳のポポヴィッチ氏は、これまでJリーグで数多くのクラブを指揮。FC東京やセレッソ大阪、FC町田ゼルビア、鹿島アントラーズなどで監督を務めたほか、スペインやタイ、オーストリアなど海外クラブでの指導経験も持っています。クラブを通じてポポヴィッチ監督は、コメントを発表しています