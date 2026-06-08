落語家の立川志らくが８日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。糖尿治療薬「マンジャロ」が本来の目的とはかけ離れた“やせ薬”として、若い世代を中心に使用が急増していることについて言及した。番組では、糖尿治療薬「マンジャロ」の不正売買について特集した。マンジャロは２０２２年に２型糖尿病治療薬として承認され、血糖値を下げて、インスリン分泌を促す効果がある。一方で保険適用外ととして、美容クリニックなどの医