華為技術（ファーウェイ）のロゴ＝2025年6月、パリ（ロイター＝共同）【上海共同】中国通信機器大手、華為技術（ファーウェイ）は8日までに、独自の新技術を活用し2031年までに回路線幅1.4ナノメートル（ナノは10億分の1）相当と同水準の半導体を設計する計画を明らかにした。ファーウェイは米国の半導体輸出規制の影響で、先端半導体の調達が制限されてきたが、同水準の性能の半導体を中国国内で製造することを目指す。ファー